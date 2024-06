Pojawia się coraz więcej sygnałów, że pomimo kończącego się już zjawiska El Niño tegoroczne lato będzie bardzo gorące . Okazuje się, że wieloletnie normy temperatur zostaną przekroczone przez większość letnich miesięcy. Sytuacja powinna wrócić do normalności dopiero we wrześniu - wynika z prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te dane potwierdzają najnowsze projekcje.

Lato będzie gorące

We wrześniu z kolei temperatury powinny wrócić do standardowego poziomu. Potwierdzają to prognozy długoterminowe IMGW.