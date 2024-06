Chociaż obecnie w wielu miejscach Polski doświadczamy przelotnych opadów deszczu i ochłodzenia , to wiele wskazuje na to, że już wkrótce pogoda bardzo się zmieni. Z prognoz średnioterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w już przyszłym tygodniu doświadczymy upału.

Upał wkroczy do Polski

Początek czerwca jest pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju. Doświadczaliśmy potężnych ulew i burz, które spowodowały między innymi potężne podtopienia w Bielsku-Białej . Na szczęście niedługo się to zmieni.

Dzięki najnowszym prognozom opublikowanym przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wiemy, że w najbliższy weekend zrobi się cieplej . W sobotę w większości kraju termometry pokażą co najmniej 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie temperatury sięgną 26-27 st. C, a lokalnie nawet 28 stopni. Potem będzie jeszcze cieplej.

Kolejne dni również będą wyraźnie cieplejsze: w niedzielę wszędzie można będzie liczyć na więcej niż 20 st. C, a w centrum i na wschodzie 25-26 stopni. Od początku przyszłego tygodnia temperatury będą jeszcze wyższe i w poniedziałek w większości Polski wyniosą od 23-25 stopni do 29 stopni Celsjusza. Będzie to zapowiedź ocieplenia, bo od wtorku zrobi się już upalnie.