"Dzisiejszym burzom towarzyszyły głównie intensywne opady deszczu, miejscami na Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie spadło do 30 mm deszczu, a lokalnie sumy opadów mogły być jeszcze wyższe, nawet do 40 mm. Ponadto punktowo padał grad o średnicy do 3-4 cm" - podało IMGW w poniedziałek po południu.

O ciężkiej sytuacji po burzach, które przetoczyły się przez województwo świętokrzyskie, informowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Jak przekazano, strażacy do godz. 20 interweniowali 72 razy, a najwięcej pracy było w powiatach buskim i kazimierskim.

Świętokrzyskie. Interwencje strażaków w przedszkolach

W trakcie interwencji w Kazimierzy Wielkiej strażacy ewakuowali dzieci z przedszkola przy użyciu pontonu. Działania miały miejsce, ponieważ droga dojazdowa do budynku została zalana.

Natomiast w przedszkolu w Kielcach na skutek intensywnych opadów zerwał się podwieszany sufit w jednej z sal. "Na szczęście pomieszczenie w momencie zdarzenia było puste" - podkreślono.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazała, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych w województwie świętokrzyskim w związku z przejściem burz.

Pogoda. Burze nie odpuszczają. Alerty IMGW

W poniedziałek wieczorem pofalowany front atmosferyczny, który przyniósł opady deszczu w południowo-wschodniej części kraju, przemieszcza się na wschód.

"Opady deszczu nadal miejscami mogą być intensywne - do 15-20 mm, szczególnie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Ponadto na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz krańcach wschodnich Małopolski w dalszym ciągu istnieje możliwość rozwoju burz, którym oprócz opadów deszczu towarzyszyć mogą porywy wiatru do około 70 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm" - podaje IMGW.

Alert IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla południowego krańca Polski obowiązuje do godz. 2 we wtorek. Synoptycy prognozują, że w nocy z poniedziałku na wtorek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna ma wynieść od 6 st. C. na Podlasiu do 16 st. C na Lubelszczyźnie.

