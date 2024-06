Pogoda na początku tygodnia upłynęła pod znakiem chłodnych mas powietrza polarnego morskiego, które napływały do Polski bezpośrednio znad północnego Atlantyku. Mimo że ostatnie dni przyzwyczaiły nas do burz i opadów deszczu, w środę pogoda była spokojna, jedynie lokalnie odnotowano opady.

O sytuacji burzowej w kraju przekazywało po południu IMGW . "Na wybrzeżu, nieco na zachód od Kołobrzegu, utworzyła się niewielka komórka burzowa . Towarzyszy jej krótkotrwały, ale ulewny deszcz (o natężeniu do około 5 mm/10 min) oraz punktowo drobny grad . Możliwe są także silniejsze porywy wiatru, do około 60 km/h. Komórka ta przemieszcza się wzdłuż wybrzeża, w kierunku wschodnim i północno-wschodnim" - podano.

Synoptycy IMGW ostrzegali, że do czwartku przelotne opady deszczu będą występować prawie w całym kraju. W czwartek na południu możliwe będą burze, a temperatura maksymalnie wyniesie 17 st. C.

Nagła i krótka zmiana w pogodzie

Piątek przyniesie zmianę w pogodzie. Jak prognozuje IMGW, na północy, wschodzie i południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Tego dnia w kraju będzie także cieplej - na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Prawdziwie letnia pogoda czeka nas w sobotę. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie temperatura dojdzie nawet do 28 st. C.