- Ściągamy nagrania, by wiedzieć, co się stało. Będziemy wiedzieli, kto zawinił. Będziemy wyciągać konsekwencje - powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna, reagując na śmierć trzylatki w Nowym Tomyślu. Dziewczynkę z objawami zatrucia do szpitala przywiozła matka. Wcześniej dyspozytor odmówił wysłania do rodziny karetki. Szefowa resortu dodała, że jeszcze w piątek MZ będzie znał przebieg rozmów. - Pojawi się dokumentacja, którą przekażemy prokuraturze - zaznaczyła.