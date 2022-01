Tusk: Popełniono rzeczy wyjątkowo cuchnące

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Co do Pegasusa, to jest dopiero początek sprawy. Jedno jest absolutnie pewne, to już nie tylko komisja śledcza, ale prokuratura, gdy stanie się znowu niezależna od polityków, i sądy będą miały pełne ręce roboty - powiedział w niedzielę lider PO Donald Tusk. Dodał, że "nie ma już żadnej wątpliwości, że popełniono rzeczy wyjątkowo cuchnące". Polecił, by "w poniedziałek uważnie czytać gazety".

Zdjęcie Donald Tusk / Tomasz Gzell / PAP