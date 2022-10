- Chciałem wam wszystkim podziękować, za to, że od kilkudziesięciu godzin, wszyscy w Polsce wiedzą, że to co wydawało się niemożliwe, dziś wydaje się być w zasięgu ręki. My naprawdę wygramy te wybory - powiedział lider PO odnosząc się do najnowszego sondażu Kantar Public, w którym Koalicja Obywatelska wyprzedziła Zjednoczoną Prawicę.

Tusk przyznał, że "są powody do satysfakcji", a "wszystko idzie zgodnie z planem".

- Ja wiele miesięcy temu powiedziałem, że tej jesieni chcemy przekroczyć 30 procent i że przed ostateczną rozgrywką chciałbym żeby Koalicja Obywatelska stała się niekwestionowanym liderem sondaży. Nic nie jest gwarantowane. Wszystko jest w naszych rękach, ale nikt nam nic za darmo nie da - dodał Tusk.

Tusk: Rządowi Morawieckiego zostało 26 proc. poparcia

- Przed nami jest jeszcze naprawdę poważna batalia - mówił. Przewodniczący PO powiedział, że dziś pojawił się również drugi sondaż przygotowany przez CBOS. - Trudno podejrzewać tę pracownie o sympatię do mnie, czy też opozycji. Według tego badania rząd Morawieckiego cieszy się rekordowo niskim poparciem w historii tej ekipy, ale również rekordowo niskim jeśli chodzi o całą Europę. Zostało mu 26 proc. - powiedział.

Zdaniem Tuska Polacy odwracają się od rządu Zjednoczonej Prawicy, bo "każdego dnia widzą zatruty owoc, jaki zafundowała ta władza ciężko pracującym Polkom i Polakom".

Afera taśmowa. Solidarna Polska chce wyrzucenia Napieralskiego z klubu PO

- Liczymy, że praworządność, o której tak często mówią politycy PO, o której tak często mówi Donald Tusk, zafunkcjonuje w szeregach jego własnej partii. Jako Solidarna Polska w świetle doniesień "Super Expressu" domagamy się, aby Donald Tusk podjął decyzję o wyrzuceniu z klubu parlamentarnego PO Grzegorza Napieralskiego, co do którego są poważne wątpliwości na podstawie i zeznań i dzisiejszej publikacji - powiedział Jan Kanthak.

W odtajnionych aktach dotyczących afery taśmowej Marcin W. powiedział, że dobrze zna się z Grzegorzem Napieralskim (byłym przewodniczącym SLD, kandydatem tej formacji w wyborach prezydenckich w 2010 roku). W. stwierdził, że pożyczał mu pieniądze, których polityk nie oddał. Wspólnik Falenty mówił także o wspólnych wakacjach z Napieralskim oraz o przelewach na konto Stowarzyszenia Harfa Dzieciom.



Poseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Interią stwierdził, że zeznania Marcina W. "to manipulacja".

- Okazuje się, że w Polsce osoba skazana może kłamać i manipulować, a ludzie niewinni muszą się z tego tłumaczyć. Jak już mówiłem, zeznawałem w prokuraturze. Moje słowa uznano za wystarczające, a świadka (Marcina W. - red.) za niewiarygodne - tłumaczył Interii Napieralski.