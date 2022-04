Tusk do Macrona: Polacy są za Ukrainą. Bez względu na bzdury Morawieckiego

Polska

Panie prezydencie, drogi Emmanuelu, żaden porządny Polak nie popiera Marine Le Pen podobnie jak Putina - to odpowiedź na słowa Emmanuela Macrona, które przywódca Francji skierował do Mateusza Morawieckiego. Po tym jak polski premier zapytał francuskiego prezydenta, czy "z Hitlerem też by negocjował?" ten nazwał go skrajnie prawicowym antysemitą, który wspiera konserwatywną partię Marine Le Pen.

Zdjęcie Donald Tusk / PAP/Mateusz Marek / PAP