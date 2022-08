Tusk: Aborcja do 12. tyg. "Kto się nie zgadza, nie znajdzie się na listach"

Donald Tusk podczas debaty mówił, że w programie Platformy Obywatelskiej jest projekt ustawy dotyczącej aborcji. PO zaproponuje, aby przeprowadzenie aborcji było możliwe do 12. tygodnia ciąży. O dokonaniu zabiegu będzie decydować kobieta.

- Zapisaliśmy to jako konkretny projekt i będziemy w stanie zaproponować go Sejmowi pierwszego dnia po wyborach - zapowiedział Tusk.

- Osoby, które uznają inaczej, nie znajdą miejsca na listach PO do parlamentu - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

- PiS wypowiedział wojnę połowie polskiego społeczeństwa, m.in. kobietom, niepełnosprawnym. Chcemy, żeby nikt wam więcej nie odmawiał praw. Nie damy się podzielić na starych i młodych, na katolików i niewierzących - mówił Rafał Trzaskowski.

Komentarze polityków KO. "Tusk pokazuje drzwi każdemu, kto ma inne zdanie ws. aborcji"

Zapytani przez na Campusie politycy Koalicji Obywatelskiej nie chcieli "na gorąco" komentować pod nazwiskiem słów Donalda Tuska. Anonimowo przyznawali jednak, że nie było to konsultowane w partii.

- Z jednej strony Donald mówi, że chce wszystkich brać na jedną listę, że trzeba się jednoczyć przeciwko PiS-owi, a po chwili pokazuje drzwi każdemu, kto ma inne zdanie ws. aborcji. Obłęd - powiedział jeden z naszych rozmówców.

Inny polityk, przedstawiciel liberalnego skrzydła KO, powiedział: - No i super, my tę normę na pewno wypełnimy, więc dla nas to żaden problem.

Co zrobią w tej sytuacji bardziej konserwatywni posłowie Platformy? - Mają problem, ale to ich problem, nie nasz - mówi nam jeden z polityków.

- Jak Donald to ogłosił, to spojrzałem na córkę Poncyljusza (Pawła, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego KO - red.) i jej mina mówiła więcej niż tysiąc słów - dodał inny.

Nitras o aborcji do 12 tygodnia: Z takim programem idziemy do wyborów

- To PiS zaostrzył prawo aborcyjne (...) Nie ma powrotu do stanu poprzedniego, bo ten kompromis został zniszczony i to nie bez udziału Kościoła. Jeżeli ktoś naruszył prawa obywatelskie, to obywatele mają prawo domagać się swoich praw - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Sławomir Nitras (Koalicja Obywatelska).

Poseł stwierdził, że dziwią go pytania o stanowisko PO ws. aborcji. - Mamy takie stanowisko i z takim programem idziemy do wyborów - dodał.

- Nie słyszałem jeszcze wypowiedzi Donalda Tuska. Muszę się z nią zapoznać - powiedział Interii poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Polityk nie odpowiedział na kolejne próby kontaktu.

Janusz Kowalski: Wybory w 2023 będą bitwą o to, czy można zabijać nienarodzone dzieci

"Wybory w 2023 r. będą też bitwą o to, czy w PL będzie można zabijać nienarodzone dzieci i czy homoseksualiści dostaną prawo adopcji" - napisał na Twitterze Janusz Kowalski.