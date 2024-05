- Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu podejmie decyzję co dalej z wnioskiem zrobić, czyli może go po prostu zatrzymać u siebie albo może go skierować do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i wtedy w trybie artykułu 7. ustawy o Trybunale Stanu rozpocznie się formalne procedowanie tego wniosku - dodał szef sejmowej komisji.