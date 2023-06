Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc, a jego wysokość zależy od zarobków osoby ubezpieczonej. Wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia - w tym także za okres pobytu w szpitalu. Świadczenie takie przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim.

100 procent podstawy wymiaru można otrzymać, kiedy pracownik jest w szpitalu i niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo w czasie ciąży. Pełny zasiłek otrzymają także osoby, które ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Nowa minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie wynagrodzenie pracownika z ostatniego roku. Jest to dokładnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Mogą być brane pod uwagę także pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

To, w jakiej kwocie zostanie wypłacony zasiłek chorobowy, jest uzależnione od wysokości zarobków. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy na pełen etat nie może być niższa niż kwota ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po pomniejszeniu o 13,71 proc., czyli o wysokość procentu na składki ubezpieczeń społecznych pokrywane przez pracownika.

Od 1 lipca wzrośnie wysokość minimalnej pensji, dlatego też nowa minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego także będzie większa i będzie wynosić 3106,44zł. Do 30 czerwca obowiązuje jeszcze jej stara wysokość, czyli 3011,52 zł.

Najpierw płaci pracodawca, potem ZUS

Zasiłek chorobowy można pobierać przez okres 182 dni w przypadku choroby i przez 270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy. Wszystkie dni, w których pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymuje wynagrodzenie za ten okres, są sumowane, nawet jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie.

Pracownik ma również prawo do zasiłku chorobowego, jeśli staje się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, nawet jeśli niezdolność do pracy utrzymuje się po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Oznacza to, że osoba, która zachoruje na przykład tuż przed zakończeniem umowy o pracę, nadal może otrzymać zasiłek chorobowy za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Zgodnie za art. 92 kodeksu pracy, to pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za 33 dni niezdolności do pracy. W przypadku osób po ukończeniu 50 roku życia jest to 14 dni. Odpowiednio od 34. albo od 14. dnia zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy jest wypłacany i finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

