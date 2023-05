Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które wspiera finansowo osoby organizujące pogrzeb. Zwykle są to członkowie najbliższej rodziny zmarłego lub instytucje. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone w sposobie wypłacania tego świadczenia z KRUS od 1 czerwca.

Zasiłek pogrzebowy KRUS. Nowe zasady wypłacania

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o nadchodzącej zmianie w sposobie wypłacanie zasiłków. Od 1 czerwca zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach i rencistach, którzy byli uprawnieni do emerytur i rent rolniczych będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory były one wypłacane przez KRUS.

Oznacza to, że od 1 czerwca wyżej wymienione osoby powinny składać wnioski o zasiłek pogrzebowy do odpowiedniego inspektoratu ZUS. Wnioski można składać za pomocą profilu zaufanego online, listownie oraz osobiście.

Zmiana nie dotyczy osób, które podlegają ubezpieczeniu rolniczemu. Nie są nią także objęte osoby, które pobierają rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe oraz członkowie ich rodzin. W tych dwóch przypadkach świadczenie w dalszym ciągu przyznaje i wypłaca KRUS.

Zdjęcie Kto może dostać zasiłek pogrzebowy? / 123RF/PICSEL

Zasiłek pogrzebowy? Ile wynosi? Komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub instytucji, która zajęła się pokryciem kosztów związanych z wyprawieniem pogrzebu. Świadczenie przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcy, domom pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie obcej.

Kiedy koszty poniosła więcej niż jedna osoba, możliwe jest rozdzielenie zasiłku pomiędzy nie. Pieniądze są dzielone proporcjonalnie do poniesionych przez osoby kosztów.

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł już od 12 lat. Wkrótce może się to jednak zmienić. O modyfikację wysokości świadczenia postulowało m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obecnie zajmuje się analizą, która ma ustalić, jaka jest faktyczna wysokość opłat, które rodzina musi ponieść w związku z pogrzebem. Może się to przełożyć na zwiększenie kwoty świadczenia. Rozmowy o podwyższeniu kwoty zasiłku pogrzebowego trwają już od jesieni poprzedniego roku.

