Zasiłek celowy. Na co można przeznaczyć te pieniądze?

Polska

Zasiłek celowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania. Umożliwia zakup najbardziej potrzebnych artykułów, a nawet przeprowadzenie drobnych napraw i remontów. Mogą na niego też liczyć osoby dotknięte klęską żywiołową. Jakie kryteria dochodowe uprawniają do jego otrzymania? Co dokładnie można opłacić z zasiłku celowego?

Zdjęcie Zasiłek celowy to jednorazowe świadczenie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej / 123RF/PICSEL