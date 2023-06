Dodatek szkolny funkcjonuje w Polsce od dawna. Jest przyznawany raz w roku rodzicom dziecka, które chodzi do szkoły lub rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Pod tym względem jest podobny do rządowego programu "Dobry start", potocznie nazywanego 300 plus. Jednak na tym podobieństwa się kończą.

Dodatek szkolny w roku 2023 r. wynosi 100 zł na dziecko i wypłacany jest raz w roku. Ma on pokryć częściowe wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie dotyczy dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Jeśli dziecko się uczy, dodatek przysługuje maksymalnie do 21 roku jego życia. Wyjątek stanowią dzieci uczące się z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W ich przypadku świadczenie wypłacane będzie do ukończenia przez dziecko 24 lat.

O dodatek szkolny mogą starać się już rodzice dzieci, które rozpoczynają przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwaną "zerówkę".

Dodatek szkolny jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym. Nie mogą go otrzymać rodzice, którzy takiego zasiłku nie pobierają. Z kolei zasiłek rodzinny ograniczony jest kryterium dochodowym. Otrzymują go rodziny z dziećmi, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 zł w przypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku 300 plus jest inaczej. Ten dodatek przysługuje na każde uczące się dziecko, bez względu na dochód rodziny i odbieranie zasiłków rodzinnych. Oba dodatki - szkolny i 300 plus - mogą się łączyć.

Oznacza to, że rodzice, którzy otrzymują dodatek szkolny w wysokości 100 zł na dziecko, mogą też się ubiegać o pieniądze z programu "Dobry start", czyli 300 plus. Muszą tylko złożyć odpowiedni wniosek.

W przypadku obu świadczeń należy złożyć wiosek o ich przyznanie. Pieniądze z tego tytułu nie są przyznawane z urzędu i trzeba się o nie ubiegać.

Rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny i chcą wystąpić o dodatek szkolny w wysokości 100 zł, muszą to zrobić do 31 października. Wynika to z faktu, że wtedy kończy się okres zasiłkowy, a dodatek szkolny jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym. Wniosek o niego trzeba złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.

W przypadku programu "Dobry start" (300 plus) wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Warto to jednak zrobić wcześniej, bo obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ten dodatek również przyznawany jest raz w roku.

Ponieważ dodatek szkolny (100 zł) jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, to wniosek o oba świadczenia trzeba składać łącznie. Należy to zrobić w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy, lub podmiotom, którym urzędy przekazały sprawę zasiłków rodzinnych (na przykład MOPS). Wniosek ma formę formularza, trzeba do niego dołączyć akt urodzenia dziecka lub dzieci i oświadczenie o dochodach rodziny. Wniosek od 1 lipca składa się elektronicznie, od 1 sierpnia w formie papierowej.

Wniosek o 300 plus można złożyć tylko elektronicznie - przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS oraz przez portal empatia.mpips.gov.pl. W tym przypadku im szybciej złożymy wniosek, tym prędzej pieniądze wpłyną na konto.

Osoby, które złożyły wniosek w ostatniej chwili (30 listopada), mogą spodziewać się wypłaty do końca grudnia. Zazwyczaj czas oczekiwania na pieniądze wynosi miesiąc.

Zarówno dodatek szkolny, jak i 300 plus w założeniu są przeznaczone na skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka. Chodzi tu o podręczniki, wyroby papiernicze, przybory i pomoce szkolne, plecaki czy odzież.

W praktyce jednak nikt tego nie sprawdza.

Rodzice nie muszą nigdzie przedstawiać rachunków udowadniających, w jaki sposób wydali pieniądze.

