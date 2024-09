Tauron zrzucił wodę ze zbiornika. Wody Polskie: To nie powinno mieć miejsca

Tauron powiadomił Wody Polskie o planowanym zrzucie wody drogą mailową. - Nie telefonicznie, a w przypadku sytuacji kryzysowej to jest pierwsza linia - tłumaczył w rozmowie z Polsat News wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Zrzut wody ze zbiornika, którego administratorem jest Tauron, spowodował ryzyko powodziowe w okolicy osiedla Marszowice we Wrocławiu. Wody Polskie nie były na to gotowe. - W naszej ocenie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - stwierdził Balcerowicz.