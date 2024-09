Jak dowiedziała się Interia, spółka Tauron, zarządzająca Elektrownią Wodną Lubachów, miała z wyprzedzeniem informować Wody Polskie o możliwym przelaniu zbiornika przy swoim obiekcie. Woda popłynęła do zbiornika Miechów, co grozi zalaniem Wrocławia. - Spółka nie pozwalała na zrzut kontrolowany, jednak była uprzedzona, że dojdzie do przelania. No i się przelało, już bez żadnej zgody - mówi źródło Interii z Ministerstwa Aktywów Państwowych.