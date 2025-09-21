Spis treści: Oszuści podszywają się pod ZUS. CERT ostrzega Co zrobić, kiedy na skrzynkę pocztową przyjdzie podejrzany e-mail?

Pozornie niewinna wiadomość e-mail może prowadzić do poważnego niebezpieczeństwa. CERT Polska ostrzega przed nową falą oszustów. Tym razem podszywają się pod ZUS.

CERT ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail podszywającymi się pod ZUS. W treści takich maili zwykle pojawia się informacja o rzekomym doręczeniu dokumentu i konieczności jego aktualizacji. Dołączony załącznik, który wygląda jak plik do pobrania, w rzeczywistości jest jedynie obrazkiem. Kliknięcie w niego uruchamia pobieranie złośliwego oprogramowania, umożliwiającego cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad komputerem. W konsekwencji oszuści mogą wykraść poufne dane, a nawet uzyskać dostęp do kont użytkownika.

Należy podkreślić, że ZUS nie przesyła oficjalnych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik ma do nich dostęp jedynie poprzez oficjalną platformę PUE/e-ZUS.

CERT przypomina, by zachować czujność, a wszystkie podejrzane wiadomości zgłaszać poprzez specjalnie przeznaczoną do tego stronę - incydent.cert.pl.

Co zrobić, kiedy na skrzynkę pocztową przyjdzie podejrzany e-mail?

W ostatnim czasie cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać obrazki oraz kody QR do wyłudzania ważnych danych. Jest to sprytny sposób, ponieważ pozwala na ominięcie filtrów antyspamowych - system poczty elektronicznej widzi je jako zwykłe grafiki. Z tego powodu warto zachować szczególną uwagę - aby skutecznie chronić się przed cyberoszustami, warto kierować się kilkoma prostymi zasadami. Przede wszystkim nie należy otwierać podejrzanych linków ani załączników otrzymanych w wiadomościach e-mail czy SMS-ach, zwłaszcza jeśli pochodzą od nieznanych nadawców

Zawsze trzeba zwracać uwagę na szczegóły - literówki w adresach stron, nietypowe prośby o dane osobowe czy informacje o "pilnych płatnościach" powinny wzbudzić naszą czujność. Dobrym zabezpieczeniem jest też korzystanie z silnych, unikalnych haseł oraz dwuetapowej weryfikacji logowania. Warto regularnie aktualizować oprogramowanie i systemy na swoich urządzeniach, ponieważ poprawki często usuwają luki bezpieczeństwa. A jeśli pojawi się wątpliwość co do wiarygodności wiadomości, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z instytucją, z której rzekomo pochodzi komunikat.

