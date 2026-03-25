W skrócie Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ocenił, że atak USA i Izraela na Iran jest "sprzeczny z prawem międzynarodowym".

Alternatywa dla Niemiec (AfD) oraz SPD poparły opinię Steinmeiera dotyczącą nieprzestrzegania prawa międzynarodowego.

CDU/CSU skrytykowały wypowiedź prezydenta, a kanclerz Friedrich Merz wezwał do przedstawienia planu zakończenia wojny i podkreślił brak zainteresowania niekończącym się konfliktem.

Przemawiając we wtorek w siedzibie niemieckiego MSZ, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier stwierdził, że wojna z Iranem jest "politycznie fatalnym błędem".

Ocenił też, że atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran jest "sprzeczny z prawem międzynarodowym".

Głosy poparcia dla Steinemeira za taką opinię popłynęły ze strony liderującej w większości sondaży prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

- Tym razem prezydent miał rację, co nie zdarza się zbyt często. Atak na Ukrainę był sprzeczny z prawem międzynarodowym. Atak na Iran również - powiedział w Berlinie współprzewodniczący partii Tino Chrupalla.

Także kierownictwo współtworzącej rząd SPD uważa, że atak USA i Izraela na Iran stanowi złamanie prawa międzynarodowego.

- Dla nas jest jasne, że według wszystkiego, co wiemy, prawo międzynarodowe nie jest obecnie przestrzegane - mówił jeszcze na początku marca lider frakcji SPD w Bundestagu Matthias Miersch.

Rozdźwięk w Niemczech. Merz: Berlin nie chce niekończącej się wojny na Bliskim Wschodzie

Po stronie CDU/CSU wypowiedź Steinmeiera została przyjęta chłodno. Szef frakcji chadeków w Bundestagu Jens Spahn wezwał prezydenta do powściągliwości.

- Ocena prawna należy w tej sprawie, podobnie jak i w innych, do rządu federalnego i oczekuję od osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, że poczekają na tę ocenę i będą ją respektować - oświadczył polityk CDU.

Kanclerz Friedrich Merz powstrzymuje się od określenia działań USA i Izraela jako sprzecznych z prawem międzynarodowym.

Wzywa natomiast Stany Zjednoczone i Izrael do przedstawienia planu zakończenia wojny z Iranem i podkreśla, że Berlin nie jest zainteresowany "niekończącą się wojną".

