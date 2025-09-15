Oszustwo "na abp. Galbasa". Archidiecezja warszawska apeluje i ostrzega
Uwaga na oszustów na Facebooku. Rzekoma prywatna wiadomość od arcybiskupa Adriana Galbasa to próba wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych - ostrzega archidiecezja warszawska. W komunikacie na oficjalnym koncie duchownego zaapelowano o ignorowanie takich wiadomości.
Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa. Zaapelowała, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.
Oszustwo "na apb. Galbasa". Apel archidiecezji warszawskiej
"W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe" - napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.
"Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem". Zaapelowano, aby "nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych".
"Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję 'Zgłoś'" - dodała.