Oszustwo "na abp. Galbasa". Archidiecezja warszawska apeluje i ostrzega

Oprac.: Monika Bortnowska

Uwaga na oszustów na Facebooku. Rzekoma prywatna wiadomość od arcybiskupa Adriana Galbasa to próba wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych - ostrzega archidiecezja warszawska. W komunikacie na oficjalnym koncie duchownego zaapelowano o ignorowanie takich wiadomości.

Arcybiskup Adrian Galbas
Arcybiskup Adrian GalbasWojciech OlkusnikEast News

Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa. Zaapelowała, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.

    Oszustwo "na apb. Galbasa". Apel archidiecezji warszawskiej

    "W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe" - napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.

    "Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem". Zaapelowano, aby "nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych".

    "Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję 'Zgłoś'" - dodała.

