Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa. Zaapelowała, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.

Oszustwo "na apb. Galbasa". Apel archidiecezji warszawskiej

"W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe" - napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.

"Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem". Zaapelowano, aby "nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych".

"Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję 'Zgłoś'" - dodała.

