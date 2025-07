Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku rosyjski przywódca potroił liczebność armii, kusząc ochotników wysokimi pensjami. Jednym z nich był 39-letni Nikita Kursa, który w rozmowie z BCC zdradził, że zgłosił się do walki w Ukrainie dla pieniędzy.

"W zależności od regionu rekrut może otrzymać do 5,2 mln rubli (ponad 230 tys. zł - red.) w pierwszym roku służby, plus do 4 mln rubli (ponad 180 tys.) jeśli dozna obrażeń. Może to stanowić 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego" - wskazuje portal.

Wielu, przede wszystkim pochodzących z biedniejszych regionów Rosji, nie może się oprzeć takiej propozycji, mimo ryzyka, że może z wojny nigdy nie wrócić.

Rosja. Pojechał na front dla pieniędzy. Po powrocie zażądali łapówki

Nikita Kursa na froncie spędził kilka miesięcy latem 2024 roku, po czym został ranny i skierowany do domu, by dojść do zdrowia. Dzięki obrażeniom mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Razem z żoną planowali przeznaczyć pieniądze na zakup mieszkania.

Stało się jednak inaczej - będąc po wpływem alkoholu zadecydował, że pojedzie z pieniędzmi w reklamówce do Rostowa, by tam znaleźć mieszkanie. Podróż nie trwała długo, szybko zatrzymali go policjanci, którzy "zauważyli reklamówkę z pieniędzmi i zażądali łapówki".

39-latek mówił funkcjonariuszom, że dopiero co wrócił z frontu. - Nie róbmy tego, ledwo wrócił z wojny - miał powiedzieć wtedy jeden z policjantów. - Zamknij się, wiesz, ile to jest pieniędzy - miał dodać drugi, patrząc na gotówkę. Jak zdradził Kursa, zabrali prawie wszystkie pieniądze, łącznie blisko 3 mln rubli (ponad 130 tys. zł).

"Funkcjonariusze nie uszanowali obietnic Władimira Putina, że ci, którzy zdecydowali się dołączyć do wojny Rosji z Ukrainą, po powrocie powinni być traktowani jak bohaterowie i 'nowa elita'" - podkreśla BBC.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz został z niczym

Mężczyzna zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze zostali oskarżeni o nadużycie władzy i rabunek, ale sprawa nigdy nie trafiła do sądu. Obaj policjanci zapisali się do wojska i wyjechali do Ukrainy, unikając rozprawy.

Kursa nigdy nie odzyskał pieniędzy i teraz czeka na decyzję lekarza wojskowego, czy musi wrócić na front. Jak przypomina BBC, żołnierze kontraktowi zobowiązani są walczyć do końca wojny.

Rosja. Gang na lotnisku, kradzieże jeszcze przed wypłatą

Portal wspomina także inny przypadek - gdy pracujący na lotnisku policjanci informowali taksówkarzy o powrocie żołnierzy z frontu. Taksówkarze, którzy mieli pierwotnie oferować, rozsądną cenę za przejazd, pod koniec podróży żądali nawet 15 razy więcej, zdając sobie sprawę, że powracający żołnierze mają przy sobie więcej gotówki. Według śledczych lotniskowy gang miał ukraść nawet 1,5 rubli żołnierzom, powracającym z Ukrainy.

Do kradzieży pieniędzy za walkę w Ukrainie ma także dochodzić jeszcze za nim zostaną wypłacone. Jak podaje BCC, w październiku ubiegłego roku służby zatrzymały trzech pracowników centrum rekrutacyjnego do wojska. Urzędnicy mieli ukraść wojskowym ponad 11 mln rubli.

