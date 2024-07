Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odniosła się w piątek do doniesień o złym traktowaniu księdza Michała Olszewskiego.

"W związku z licznymi publikacjami prasowymi i wypowiedziami osób publicznych, w tym polityków, zarzucającymi funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosowanie wobec zatrzymanego księdza Michała O. tortur poprzez odmówienie dostępu do jedzenia i picia, możliwości skorzystania z toalety, a także wystawienie na widok publiczny w celu poniżenia oświadczam, iż są one nieprawdziwe i narażają dobre imię funkcjonariuszy realizujących czynności zatrzymania " - napisano w komunikacie.

Sprawa ks. Michała Olszewskiego. ABW wydała oświadczenie

Dalej służby wyjaśniają, że ks. Olszewski został poinformowany o przyczynach zatrzymania, pouczono go o przysługujących mu prawach osoby zatrzymanej, a także rozpytano w zakresie woli skorzystania z tych praw. "Realizując swoje prawa zażądał poinformowania o fakcie zatrzymania pełnomocnika , co zostało zrealizowane. Pełnomocnik zastał poinformowany o fakcie zatrzymania, sygnaturze postępowania oraz planowanych dalszych czynnościach z udziałem podejrzanego" - przekazano.

ABW opublikowała ustalenia. Chodzi o sprawę księdza Michała Olszewskiego

Dodano też, że próba kontaktu ze wskazanym przez księdza członkiem rodziny była bezskuteczna, ale w godzinach późniejszych został on poinformowany o zatrzymaniu brata. "Ksiądz Michał Olszewski w chwili zatrzymania odmówił natomiast nawiązania kontaktu z przełożonym Zakonu Sercanów" - wskazała ABW.

Jak czytamy duchowny nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, co do sposobu i formy przeprowadzenia czynności, co zostało odnotowane w protokołach z czynności. Ks. Olszewski zapoznał się z dokumentem, jednak "odmówił podpisania".