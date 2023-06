Szynkowski vel Sęk: Unijni komisarze potwierdzają, ustawa o SN była konsultowana

Polska

- Publiczne deklaracje dwójki komisarzy potwierdzają, że ustawa o Sądzie Najwyższym, którą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, była przedmiotem szczegółowych uzgodnień między Polską a Komisją Europejską - powiedział minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak zaznaczył szef resortu, wejście w życie tej ustawy otworzyłoby drogę do pozyskania funduszy z KPO. TK ma zająć się wnioskiem głowy państwa 27 czerwca, choć pierwotnie miał to zrobić 31 maja.

Zdjęcie Vera Jourova i Didier Reynders / Dursun Aydemir/Anadolu Agency / AFP