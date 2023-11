- Możemy ruszać pełną parą do ciężkiej merytorycznej pracy i dialogu z rządem , ktokolwiek ten rząd będzie tworzyć, czy pan premier Morawiecki, czy inny kandydat, który będzie wyłoniony - mówił przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w rozmowie z TVP Info.

"Solidarność" przeciwko umowie koalicyjnej. Apel do posłów

Związkowcy zwrócili się również do tych posłów, którzy należą lub należeli kiedyś do "Solidarności", przestrzegając ich, że głosowanie za przywróceniem przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom komunistycznego reżimu "byłoby jednoznaczne z odebraniem sobie prawa do powoływania się na etos Solidarności w swoim życiorysie".