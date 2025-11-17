Szef MSWiA o eksplozji na torach: Ponad wszelką wątpliwość
- Mieliśmy do czynienia z dwoma aktami dywersji - ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że jeden jest potwierdzony, a drugi "wysoce prawdopodobny". - Ponad wszelką wątpliwość możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego - wskazał Kierwiński.
Artykuł jest aktualizowany
Jak wyjaśnił minister Kierwiński, potwierdzony akt dywersji dotyczy miejscowości Mika w powiecie garwolińskim.
W niedzielę około 7.30 jeden z pociągów zatrzymał się tam po tym, jak zauważono wyrwę w torach. - Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory - zaznaczył szef MSWiA.
Dodał, że informację tę potwierdzili pracujący na miejscu eksperci.
Marcin Kierwiński zaznaczył, iż służby zebrały "bogaty" materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu sprawców.
Dalej minister stwierdził, że w niedzielę około godz. 21 "potwierdzono dwa kolejne wydarzenia".
- Tutaj cały czas trwa weryfikacja. Jedno to uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości około 60 metrów - wskazał Kierwiński. Kilkaset metrów dalej zainstalowano metalową obejmę na torach, która została przecięta przez przejeżdżające pociągi.