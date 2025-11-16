W skrócie Maszynista zgłosił uszkodzony fragment torów w okolicach Życzyna.

Na miejscu trwają obecnie działania służb. Sprawa wyjaśniana będzie m.in. przez komisję kolejową.

W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń.

O zdarzeniu poinformował policjantów przed godziną 8 maszynista pociągu, w którym znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Policja potwierdziła, że nikt nie odniósł obrażeń.

Uszkodzony fragment torowiska znajduje się w okolicach stacji PKP Mika w województwie mazowieckim. Policja dodała, że ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.

Uszkodzone tory w Życzynie. Policja i prokuratura badają sprawę

"Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów na miejscu pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy, jak tylko służby zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione między innymi przez komisję kolejową" - przekazał zespół prasowy PKP PLK.

Akcja służb przy torowisku w Życzynie Polsat News

Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.

Wcześniej w mediach pojawiły się różne spekulacje. M.in. poseł PiS Paweł Jabłoński pisał w sieci o rzekomym "wysadzeniu jednej z najważniejszych linii kolejowej w Polsce".

Uszkodzone tory. Donald Tusk: Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji

Do sprawy odniósł się także Donald Tusk. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji" - przekazał premier.

Jak dodał, nikt nie został poszkodowany, a na miejscu trwają czynności odpowiednich służb.

Niewiele wcześniej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała PAP, że chodzi o odłamany niewielki fragment toru. W sieci zaapelowała także o rozwagę.

"Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia. Przekazujmy wyłącznie potwierdzone informacje" - napisała Gałecka w serwisie X. "Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich" - podkreśliła.

