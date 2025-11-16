Uszkodzony fragment torów. Maszynista wezwał służby, pociąg zatrzymany

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Aktualizacja

"Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji" - przekazał Donald Tusk, reagując na akcję służb przy torowisku w Życzynie (woj. mazowieckie). Maszynista jednego ze składów zauważył tam uszkodzone szyny. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Chodzi o odłamany niewielki fragment toru - przekazała rzecznika MSWiA Karolina Gałecka.

Policja ustala fakty w sprawie uszkodzonych torów
Policja ustala fakty w sprawie uszkodzonych torówPolsat News

W skrócie

  • Maszynista zgłosił uszkodzony fragment torów w okolicach Życzyna.
  • Na miejscu trwają obecnie działania służb. Sprawa wyjaśniana będzie m.in. przez komisję kolejową.
  • W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń.
O zdarzeniu poinformował policjantów przed godziną 8 maszynista pociągu, w którym znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Policja potwierdziła, że nikt nie odniósł obrażeń.

Uszkodzony fragment torowiska znajduje się w okolicach stacji PKP Mika w województwie mazowieckim. Policja dodała, że ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.

Uszkodzone tory w Życzynie. Policja i prokuratura badają sprawę

"Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów na miejscu pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy, jak tylko służby zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione między innymi przez komisję kolejową" - przekazał zespół prasowy PKP PLK.

Służby ratunkowe i policyjne pracujące w pobliżu torów kolejowych, kilka pojazdów uprzywilejowanych z włączonymi światłami, zbliżająca się lokomotywa, ludzie rozproszeni wokół miejsca zdarzenia, las w tle.
Akcja służb przy torowisku w ŻyczyniePolsat News

Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów opóźnienia mogą wynosić około 10 minut.

Wcześniej w mediach pojawiły się różne spekulacje. M.in. poseł PiS Paweł Jabłoński pisał w sieci o rzekomym "wysadzeniu jednej z najważniejszych linii kolejowej w Polsce".

Uszkodzone tory. Donald Tusk: Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji

Do sprawy odniósł się także Donald Tusk. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji" - przekazał premier.

Jak dodał, nikt nie został poszkodowany, a na miejscu trwają czynności odpowiednich służb.

Niewiele wcześniej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała PAP, że chodzi o odłamany niewielki fragment toru. W sieci zaapelowała także o rozwagę.

"Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia. Przekazujmy wyłącznie potwierdzone informacje" - napisała Gałecka w serwisie X. "Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich" - podkreśliła.

