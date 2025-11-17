"Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

W niedziele ok. godz. 7:30, w rejonie Życzyna w pobliżu stacji PKP Mika maszynista pociągu zgłosił poważny problem. Jak się później okazało - fragment torów został wysadzony ładunkami wybuchowymi. Przez Życzyn i Mikę kursują składy relacji Warszawa-Dęblin. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformowała mazowiecka policja.

Donald Tusk o drugim incydencie

Od niedzieli na miejscu zdarzenia pracowały służby. Jeszcze w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że mogło dojść do aktu dywersji. W poniedziałek potwierdził najgorszy scenariusz. Dodał, że tory na tym odcinku zostały uszkodzone nie tylko nieopodal PKP Mika, ale też w innym miejscu, bliżej Lublina. Premier nie wskazał jednak konkretnej lokalizacji.

Z informacji Interii wynika, że do drugiego zdarzenia doszło już na terenie województwa lubelskiego, około 50 km na południowy-wschód od PKP Mika.

- Mogę przekazać, że do drugiego zdarzenia doszło w okolicach miasta Puławy, ale nie w samym mieście. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami zajmującymi się tą sprawą - przekazał nam Marcin Budzicz, rzecznik prasowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak udało nam się ustalić, do drugiego zdarzenia doszło między stacjami Puławy Azoty - Puławy Chemia. Ze wstępnych informacji wynika jednak, że skala jest mniejsza niż w pierwszym przypadku obok Życzyna. Tutaj miało dojść do uszkodzenia górnej sieci trakcyjnej. W konsekwencji jednak i to zdarzenie jest poważne, a przekonali się o tym pasażerowie relacji Świnoujście-Rzeszów. W niedzielę ok. godz. 21 blisko 500 osób doświadczyło nagłego zatrzymania pociągu na tej linii właśnie z powodu uszkodzenia trakcji.

Puławy - strategiczne miejsce na mapie Polski

Co jednak najważniejsze w tej sprawie, drugie zdarzenie miało miejsce vis a vis Azotów Puławy. To fabryka nawozów sztucznych, a więc obiekt o charakterze infrastruktury krytycznej. Grupa Azoty Puławy specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych i jest jednym z największych na świecie producentów melaminy. Jednocześnie to największy zakład przemysłowy Lubelszczyzny, który zatrudnia blisko 4 tys. pracowników.

"Każdego dnia tworzymy produkty dla milionów ludzi w Polsce i w 50 innych krajach na świecie - przez Europę, po Brazylię i Chiny. Na światowy rynek eksportujemy 50 proc. naszych produktów" - chwali się na swojej stronie internetowej Grupa Azoty Puławy.

Grupa Azoty Puławy jest strategicznie niezwykle istotna dla państwa. To - wspólnie z Azotami Tarnów - jedna z największych polskich firm przemysłowych wytwarzająca specjalistyczne produkty. Grupa Azoty (nie tylko Puławy, ale też wchodzące w skład grupy Tarnów, Police i Kędzierzyn-Koźle) to po Orlenie i PGE trzecia największa polska firma przemysłowa.

Służby badają obecnie, czy oba incydenty mają ze sobą związek. Pierwsze, nieoficjalne informacje sugerują, że tak właśnie było. Premier Tusk nie ma wątpliwości i sprawę nazywa aktem dywersji.

