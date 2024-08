Punktualnie o godzinie 12 na placu Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Przed pomnikiem, będącym pozostałością zrujnowanego w trakcie wojny Pałacu Saskiego, wspólnie wieniec złożyli prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Następnie Andrzej Duda sam udał się przed monument katastrofy smoleńskiej oraz przed rzeźbę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie upamiętnił ofiary tragedii z 2010 roku.

Warszawa. Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

Wcześniej po godzinie 8:30 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz ze swoimi współpracownikami złożył wieńce przed pomnikiem Wincentego Witosa mieszczącego się na stołecznym placu Trzech Krzyży.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował też o przedłożeniu w Sejmie projektu ustawy dot. powołania Instytutu im. Wincentego Witosa.

- Do wielkich rzeczy jesteśmy zdolni, kiedy jesteśmy zjednoczeni, ale żeby być zjednoczonym trzeba wiedzieć, kim się jest, skąd się wyrasta, jakie są nasze korzenie i tradycja - oznajmił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Święto Wojska Polskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz o ustawie o wychowaniu patriotycznym

Kontynuując swoją wypowiedź, lider ludowców podkreślił, że Polacy powinni wiedzieć, czym jest dziś patriotyzm.

- To jest miłość do ojczyzny, to jest praca dla niej i szacunek dla drugiego człowieka, to poszanowanie historii i tradycji oraz wartości konstytucyjnych - praw człowieka, demokracji, szacunku dla poglądów i światopoglądów oraz odmienności tego, bo Rzeczpospolita to różnorodne państwo i wspólnota - zjednoczona może być w miłości do ojczyzny - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier przypomniał, że kilka tygodni temu jego formacja rozpoczęła prace nad przygotowaniem ustawy o wychowaniu patriotycznym, do której - jak podkreślił szef PSL - ludowcy "wszystkich zapraszają".

- Ona nie jest przeciwko komuś - ona wynika z tego, że my mamy prawo i chęć zaakcentować to, co nam w duszy gra - stwierdził i dodał, że ustawa nie ma na zasadzie wprowadzać nowego przedmiotu w szkołach, ponieważ "patriotyzmu nie da się zamknąć w jednym przedmiocie".

- To ma być program edukacyjny dla szkoły zaakceptowany przez Komisję Edukacji Narodowej. To ma być odwiedzanie miejsc ważnych w naszej historii Polski i regionów, to ma być poznawanie bohaterów i autorów - nie należy nikogo wykluczać - zaznaczył.

Andrzej Duda w Święto Wojska Polskiego. "Nasze wspólne dobro"

Krótko po wizycie Władysława Kosiniaka-Kamysza na placu Trzech Krzyżu, niespełna dwa kilometry dalej, prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego mieszczącym się w sąsiedztwie Belwederu.

"Suwerenna Rzeczpospolita to nasze najważniejsze wspólne dobro. Dla jej siły i suwerenności - a tym samym dla naszych swobód i wspólnej pomyślności - warto walczyć i pracować. To dumne sierpniowe święto wzywa, abyśmy łączyli nasze siły w trosce o bezpieczeństwo i zasobność ojczyzny - a także o to, aby wolność, solidarność i sprawiedliwość były Jej najwyższymi prawami" - napisała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta RP. Reklama

Po godzinie 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie Andrzej Duda oraz Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział wraz z żołnierzami w mszy świętej w intencji ojczyzny.

