Podczas poniedziałkowych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie należy spodziewać się wielu utrudnień drogowych. Do godz. 14 ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu, z kolei w godzinach 14-20 ulica od Nowego Światu do Trębackiej będzie wyłączona z ruchu, w związku z Festiwalem Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.

Również w godzinach 14-20 w Warszawie rozpocznie się Marsz Niepodległości. Uczestnicy zgromadzenia wyruszą z ronda Dmowskiego, przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego. Dalej marsz przemierzał będzie ulice: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Wielkiej Polski moc to my".