- Ludzie mają poczucie, że są osamotnieni (...) i nie mają poczucia, żeby policja chroniła te miejsca (z których byli ewakuowani - red.) - relacjonował Donald Tusk po wizycie w Kłodzku. Szef rządu zaapelował do samorządowców o podjęcie niezbędnych działań do pomocy powodzianom. Lider KO odniósł się do kwestii podawania niesprawdzonych informacji o ofiarach śmiertelnych powodzi. - Szlag człowieka trafia, wiecie jakie to jest wrażliwe. Proszę, żeby w tej kwestii policja była jedynym źródłem - przekazał premier.