- Mamy co najmniej dwa przypadki przeniesienia spraw, które były prowadzone i gdzie prokuratorzy chcieli podjąć merytoryczne decyzje polegające na przedstawieniu zarzutów i one zostały zabrane do jednostek wyższego rzędu - powiedział prokurator Robert Kmieciak, p.o. prokurator okręgowy w Zielonej Górze. - My prowadzimy trzecie postępowanie i go nie oddamy - dodał.