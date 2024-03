Tomasz Guzowski nie żyje. Na konferencji prasowej wstał z wózka inwalidzkiego

Interes Mejzy nie udał się , za to pozostawił pacjentów i ich rodziny. Z takiego eksperymentalnego leczenia w Meksyku miał korzystać właśnie Guzowski. - Cierpi na chorobę nieuleczalną, śmiertelną. Jak widać, jest dzisiaj z nami. Żyje i jest w coraz lepszej formie. Zaproponował, żeby o tej terapii opowiedzieć innym chorym, którzy potrzebują również takiego leczenia. My mieliśmy im pomóc tylko w organizacji wyjazdu - zapewniał Mejza na konferencji.

Na stronie "Gazety Wyborczej" czytamy w poniedziałek, że Guzowski zmarł tego dnia nad ranem . - Terapia była fikcją, nic mu się po niej nie polepszyło. To była mistyfikacja (...). Mejza powinien zostać ukarany, bo dawał fałszywą nadzieję, obiecywał coś co nie było możliwe do spełnienia. Wykorzystał Tomka - powiedział jeden z członków rodziny Guzowskiego.

Firma Łukasza Mejzy. Prokuratura zajmuje się sprawą

Chorobą, na którą cierpiał zmarły, była adrenoleukodystrofia. Objawia się ona w dorosłym życiu i niszczy komórki nerwowe w mózgu. Guzowski przekonywał opinię publiczną, że to on namówił Mejzę do wejścia w interes z terapiami. - Było zupełnie odwrotnie, to pan Mejza namówił Tomka na biznes - twierdzi rozmówca "Wyborczej".