Rozwiązania proponowane przez premiera Donalda Tuska już na początku wywołały kontrowersje. Pierwsze informacje o planowanej strategii migracyjnej premier przekazał w sobotę. Powiedział wtedy, że istotną częścią dokumentu będzie wprowadzenie możliwości częściowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu, co ma przeciwdziałać wykorzystywaniu tych przepisów przez władze białoruskie i rosyjskie.

Zmiany wpłyną na prawo do azylu. "Nowy model udzielania ochrony"

"W szczególności chodzi tu o uznanie prawa państwa, zagrożonego działaniami hybrydowymi, do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego" - czytamy.