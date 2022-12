Sondaż: Topnieje poparcie dla PiS. W Sejmie pięć partii

Wśród deklarujących udział w głosowaniu największe poparcie - 32 proc. - uzyskała Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), co oznacza wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do listopada. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską) z poparciem 28 proc., co stanowi spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z sondażem z zeszłego miesiąca.

Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica popierana przez 10 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), Polska 2050 - 9 proc. (bez zmian) i Konfederacja z 5 proc. poparciem (wzrost o 1 pkt proc.).

Reklama

Z sondażu wynika, że do Sejmu nie dostałoby się PSL, na które głos oddałoby 2 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), Kukiz'15 z 1 proc. poparciem (spadek o 1 pkt proc.), Porozumienie z 1 proc. poparciem (bez zmian) oraz AgroUnia również z 1 proc. poparciem. (wzrost o 1 pkt proc.).

Ponadto spośród osób deklarujących zamiar głosowania 11 proc. badanych nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby swój głos.

Ubywa chętnych do głosowania

W najnowszym, grudniowym badaniu Kantar Public chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 67 proc. badanych (w tym 30 proc. zdecydowanie tak, a 37 proc. raczej tak). Głosować nie zamierza 23 proc. (14 proc. raczej nie, a 9 proc. zdecydowanie nie). 10 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

W sondażu zwrócono uwagę, że w grudniu - w porównaniu z listopadem - o 5 pkt proc. wzrósł odsetek osób raczej niezamierzających głosować, a o 2 pkt proc. zmalał odsetek osób zdecydowanie nieplanujących wziąć udziału w głosowaniu. O 2 pkt proc. zmalał także odsetek respondentów niezdecydowanych, czy głosować.

Trzeci sondaż, w którym KO uzyskuje przewagę nad PiS

W komentarzu do badania podkreślono, że grudniowe wyniki pomiaru preferencji wyborczych wskazują wygraną Koalicji Obywatelskiej. "Już trzeci raz w naszych tegorocznych badaniach KO staje na najwyższym podium. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska zmieniają się miejscami, to, gdy przyjrzymy się kolejnym pomiarom, widzimy tendencję wzrostową KO i spadkową PiS. Te zmiany i wahania mają prawdopodobnie związek ze zmniejszającą się mobilizacją elektoratu Prawa i Sprawiedliwości" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że tego można także szukać w codziennej trudnej i pogarszającej się sytuacji ekonomicznomaterialnej Polaków. "Akcenty pewnie rozkładają się rożnie w różnych grupach społecznych, ale drożyzna i niepewność jutra zaczyna budować wspólny mianownik, niekorzystny dla opcji rządzącej" - czytamy.

"Zobaczymy, czy terenowe działania wielu polityków PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, przyniosą efekty" - napisał Kantar.

Kantar Public przeprowadził sondaż nt. preferencji partyjnych Polaków w dniach 2-7 grudnia 2022 r. na reprezentatywnej 970-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).