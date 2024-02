Tekst opublikowany na łamach Onetu skomentował w mediach społecznościowych były szef CBA i sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik . " To ABW natrafiła na proceder nagrywania jednych przedsiębiorców przez drugich i skierowała materiały do prokuratury" - napisał Wąsik.

"'Dziennikarze' przypisują służbie to, co robili i wymyślili przestępcy. Medialne osiem gwiazdek. Zgroza " - ocenił krytycznie polityk Prawa i Sprawiedliwości .

- Andrzej, musisz zrozumieć, że ta koalicja z PiS to jak randka z modliszką - mówi Raczyński w sierpniu 2021 roku. Dalej peroruje: "Ta randka z modliszką jest dla nas konieczna, żeby nabić sobie kabzę. Może nie podoba mi się, jak PiS działa i co reprezentuje, ale wiem, że muszę grać ich grę, żeby mieć jakiś wpływ i zarobić trochę grosza ".

O śmieciach i kontroli składowisk Pudełko i Raczyński rozmawiają też wcześniej. - Ciągle będzie wisiał temat wysypiska? - pytał Pudełko, a Raczyński odpowiadał: "Jestem zapewniany przez Dworczyka, że jest to modelowane osobiście przez niego. Że wszyscy są bardzo wyluzowani, kontrola zostanie uje**** na stałe, a temat pogrzebany. To jest, rozumiesz, bardzo ważny deal".

W październiku 2023 roku dziennikarze pytali Raczyńskiego o stenogramy, pokazywali wydruki rozmów. Ten ocenił, że " to bzdury " i dodał, że właśnie z tego powodu nie zawiadamiał policji. Niedługo potem zrezygnował z wyborów do Sejmu, jako powód podając kłopoty ze zdrowiem. Z kolei w rozmowie po wyborach Raczyński przekonywał, że nie zna treści stenogramów, określał je mianem " fantastyki ", ale dodał też, że "powiadomił jednak KPP w Lubinie".

"Tam poinformowano go, że jego telefon został najprawdopodobniej zainfekowany którymś z programów szpiegujących, który mógł wgrać mu do aparatu bota - program naśladujący działanie człowieka - który wygenerował rozmowy o treściach, które są w naszym posiadaniu" - czytamy. Policja zaprzecza tym twierdzeniom. - To jakieś takie głupoty, jakiś kosmos, dla mnie to chore - tak treść stenogramów komentował z kolei Andrzej Pudełko.