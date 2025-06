Śmierć Barbary Skrzypek. Prokuratura wydała nowy komunikat

W komunikacie wskazano, że "zgodnie z art. 318 Kodeksu postępowania karnego do członka rodziny osoby pokrzywdzonej oraz pełnomocnika została wysłana informacja o wpływie opinii i możliwości zapoznania się z jej treścią w Prokuraturze".

Do momentu zapoznania się rodziny z opinią biegłych prokuratura nie zamierza udzielać informacji na ten temat. "Z uwagi na charakter sprawy oraz z szacunku dla bliskich, naszym priorytetem jest, aby to właśnie rodzina jako pierwsza zapoznała się z treścią opinii " - podkreślono.

Śledztwo w sprawie "dwóch wież", jak również przesłuchanie Barbary Skrzypek, prowadziła prokurator Ewa Wrzosek . We wtorek poinformowała ona, że zgodnie z decyzją przełożonych sprawa zostanie przekazana innemu prokuratorowi.

"Zakończenie okresu mojego delegowania do Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie musiało oznaczać odebrania mi ani tego, ani pozostałych prowadzonych przeze mnie postępowań. Prokurator krajowy wiedział, że chcę je kontynuować , bo po prostu przemawia za tym ekonomika procesowa" - napisała w mediach społecznościowych.

Jak dodała "to nie biurko prowadzi sprawę, lecz konkretny prokurator". "Więc jakie to ma znaczenie, czy robi to przy ul. Chocimskiej czy ul. Postępu?". Przy ul. Chocimskiej w Warszawie ma siedzibę Prokuratura Okręgowa, a przy ul. Postępu Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów - gdzie została czasowo delegowana Wrzosek.