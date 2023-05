Politycy PO program mieszkaniowy rządu PiS określili mianem "antyprogramu". W konferencji poza Konradem Fryszakiem udział wzięli posłowie Michał Krawczyk i Aleksander Miszalski, Adam Hać, wiceburmistrz dzielnicy Wola w Warszawie oraz przedstawiciele mieszkańców Mieszkania Plus w Radomiu i w Gdyni.

- Niecałe 20 tys. wybudowanych mieszkań, 30 tys. w budowie. Obiecywali ludziom marzenia, skończyło się gehenną - wyliczał Miszalski.



WIADOMOŚCI LOKALNE Miały być spełnieniem marzeń. "Tanie mieszkania" okazały się koszmarem

Michał Krawczyk podkreślił z kolei, że obietnica rządzących, że powstanie 100 tys. tanich mieszkań w trzy lata skończyła się wybudowaniem 19 tys. mieszkań "nie w trzy lata, a siedem, i nie tanich, a drogich".

Politycy PO wskazywali na wysokie koszty i "opłaty rujnujące budżety domowe", jakie muszą ponosić osoby, które zdecydowały się na Mieszkanie Plus.

Mieszkanie Plus. "Nie ma wśród nas ludzi zadowolonych"

- Panie premierze, proszę nie kłamać, nie rozmawiał pan z nikim. Gdyby odpowiedział pan na nasze zaproszenie, usłyszałby pan gorzką prawdę. Nie ma wśród nas ludzi zadowolonych - powiedział przedstawiciel mieszkańców Mieszkania Plus z Gdyni.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi premiera, który stwierdził, ze rozmawiał z zadowolonymi beneficjentami Mieszkania Plus. - Są wśród nas ludzie rozczarowani i nabici w program Mieszkanie Plus . Tu szklanka jest w 100 proc. wypełniona rozczarowaniem - wskazywał.

Przedstawiciele mieszkańców zapowiedzieli, że jeśli rząd nie podejmie odpowiednich działań, przyjadą do Warszawy strajkować.