Polski Fundusz Rozwoju zaprzecza słowom lidera PO

W odpowiedzi na słowa szefa PO Polski Fundusz Rozwoju napisał na Twitterze, że "prostuje nieprawdziwe informacje przekazywane w mediach przez polityków". "Czynsz najmu mieszkania 50 mkw w programie PFR Nieruchomości w Mińsku Mazowieckim wynosi 1685 złotych. To wraz z dopłatami do czynszu około 30 proc. złotych taniej niż na rynku komercyjnym. To oznacza do sześć tysięcy złotych więcej w portfelu najemców rocznie" - podano.

Jak dodano, mieszkania w Mińsku Mazowieckim są zaplanowane w formule dojścia do własności (DDW - red.), podobnie jak inne inwestycje grupy PFR Nieruchomości, w których dojście do własności zapowiedziano.