Skandaliczny artykuł TV Republika. "Serduszka, kwestujące dzieci"

"Świadome wypisanie się z cywilizowanej debaty"

"Wszystkie strony politycznego sporu w Polsce przeginały, wszyscy mają swoje za uszami, ale nikt nie osiągnął takiego poziomu - a kto mnie śledzi, wie, że nie sięgam po takie słowa - zbydlęcenia. To jest świadome wypisanie się z cywilizowanej debaty" - skomentował artykuł TV Republika w serwisie X Adam Traczyk, dyrektor organizacji na rzecz wzmocnienia demokracji oraz redukcji polaryzacji More in Common Polska.