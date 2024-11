W piątek zakończyło się 21. posiedzenie Sejmu X kadencji . Około godziny 23:00, gdy sala plenarna była już prawie całkiem pusta, na mównicę wszedł Dariusz Matecki . Polityk PiS - w ramach oświadczeń poselskich - zaapelował do rodaków, aby ci wzięli udział w marszach organizowanych w święto 11 listopada.

Stwierdził, że obecnie kraj stoi przed walką eurokratów, którzy chcą doprowadzić do zmian w traktatach Unii Europejskiej . - Komisja Europejska dąży do stworzenia państwa federalnego z centralną władzą w Brukseli, a de facto w Berlinie. Dziś Berlin ma w Polsce swojego człowieka , a nasza niepodległość, suwerenność znów jest zagrożona - oznajmił z sejmowej mównicy.

Bulwersujące zachowanie w Sejmie. Dariusz Matecki nie zważał na słowa

Wracając na swoje miejsce, zwrócił się do posłów koalicji rządzącej. W pewnym momencie Matecki dał się ponieść emocjom i krzyknął do nich "ryj patusy". Bezprecedensowe wyrażenie zarejestrowały kamery sejmowe.

Zawiadomienia do prokuratury na posła PiS. Chodzi o pracę w Lasach Państwowych

Pod koniec października Lasy Państwowe złożyły dwa zawiadomienia do prokuratury ws. Dariusza Mateckiego. Poseł PiS został zatrudniony w Lasach w 2020 roku. Po przeprowadzonym audycie po zmianie władzy okazało się, że udział Mateckiego w pracach organu miał być znikomy.

Wicedyrektor Lasów Państwowych przekazał, że "w ciągu 2,5 roku rzekomego świadczenia pracy, pracownicy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych widzieli łącznie Mateckiego pięć razy". Za to do systemu do przesyłania dokumentów miał zalogować się osiem razy.