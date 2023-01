Radosław Sikorski: PiS rozważał rozbiór Ukrainy razem z Rosją

Ponadto polityk PO odniósł się do swojego wpisu na Twitterze z września, który sugerował, że to Amerykanie stoją za wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. - Nie rozumiem, dlaczego mieliby to zrobić Rosjanie. To ich własność, i tak ten rurociąg kontrolowali - powiedział były minister i dodał, że "pospieszył się z gratulacjami" dla USA.

W jego opinii interes w zniszczeniu gazociągu na dnie Bałtyku miała Ukraina, Polska i sektor prywatny w Stanach Zjednoczonych.

Na pytanie, czy po kilku tygodniach od eksplozji doszedł do wniosku, która z tych stron najprawdopodobniej dokonała ataku Sikorski stwierdził, że pozostawia te spekulacje prowadzącemu.

- Byłem wrogiem Nord Streamu przez 20 lat i się po prostu bardzo (z wieści o eksplozji - przyp. red.) ucieszyłem, ale żarcik trochę się nie udał - przyznał eurodeputowany PO. - Mój żart był na wyrost - dodał.