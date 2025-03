Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Na ulewy trzeba uważać w województwach dolnośląskim , opolskim , warmińsko - mazurskim i częściowo podlaskim . Tam w ciągu doby może spaść od 30 do 40 mm wody .

Czwartek będzie nieprzyjemny, z dużym zachmurzeniem i deszczową aurą w większości kraju. W pasie ciągnącym się od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką po Górny i Dolny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie synoptycy prognozują opady deszczu od 10 do 20 mm.

Rano, zwłaszcza na zachodzie i północy miejscami mogą występować mgły ograniczające widzialność do stu metrów.

Ulewy to nie wszystko

Wciąż mamy kalendarzową zimę, co w ciągu dnia odczują mieszkańcy terenów na północy i lokalnie na południu. Tam spadnie deszcz ze śniegiem . Po południu takich samych opadów można się spodziewać również w centrum i na zachodzie.

W górach spadnie śnieg . W Karpatach pokrywa śnieżna zwiększy się o około 10 cm, a w Sudetach o 10 do 20 cm.

Dzień będzie chłodny, z temperaturami od 4-6 stopni na zachodzie, przez 10 st. C w centrum i na północnym wschodzie do 13-15 stopni na południowym wschodzie. Najchłodniej będzie w kotlinach sudeckich, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 3 st. C.