"Z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać, a w drugiej połowie tygodnia doświadczymy prawdziwie słonecznej i wiosennej aury" - nie mają wątpliwości synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć noce będą jeszcze zimne, to w najbliższych dniach wyraźnie poczujemy zbliżającą się wiosnę.

Niebezpieczne podmuchy na północy

Chociaż warunki będą coraz lepsze, IMGW zwraca uwagę na jedno niebezpieczne zjawisko. Do czwartku na północy trzeba będzie uważać na silny wiatr.

Poniedziałek będzie jeszcze przeważnie pochmurny, choć na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Silny wiatr może dać się we znaki mieszkańcom Pomorza i części Pomorza Zachodniego. Nad Bałtykiem podmuchy mogą osiągać nawet 80 km/h. Kolejne dni na Wybrzeżu również będą wietrzne.

Termometry pokażą od 5 do 10 stopni, jednak z każdym kolejnym dniem będzie cieplej.

Pogoda obiera kurs na wiosnę

Poprawę warunków odczujemy już kolejnego dnia. We wtorek zachmurzenie przeważnie nie będzie duże. Więcej chmur może się pojawić na północnym wschodzie i tam może popadać slaby deszcz.

Temperatura wzrośnie w porównaniu z poniedziałkiem i wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat może być chłodniej: około 6 stopni.

Cały czas jednak trzeba uważać na Wybrzeżu, gdzie utrzymają się silne podmuchy wiatru, dochodzące do 85 km/h.

Środa nad morzem również będzie wietrzna i tego dnia trzeba się w tej części kraju z wiatrem osiągającym w porywach do około 70 km/h. Noc na południu będzie zimna, z mrozem na poziomie -2 st. C, a na terenach podgórskich nawet -4 stopnie. Dzień jednak będzie znacznie cieplejszy i wiosenny.

Zrobi się bardziej pogodnie, chociaż na północnym wschodzie i wschodzie wciąż będzie pochmurnie, z opadami deszczu. Zrobi się bardziej wiosennie, zwłaszcza jeśli chodzi o temperatury. Na północnym wschodzie będzie około 9 st. C, w centrum 12 stopni, a na południu do 15 stopni Celsjusza.

Jeszcze cieplej będzie jednak w kolejnych dniach.

Chłodne noce, ciepłe dni

Po zachodzie słońca znowu zrobi się chłodno, a miejscami na południu mroźnie: od -2 do zera stopni. Wraz z nadejściem dnia jednak znowu szybko zacznie się ocieplać. W czwartek termometry pokażą przeważnie od 12 do 16 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy: od 6 do 11 st. C.

Aura będzie podobna do tej z wcześniejszych dni. W większości Polski będzie dosyć pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem, jednak na północnym wschodzie dalej sporo chmur oraz przelotnych opadów deszczu.

Czwartek będzie ostatnim dniem z niebezpiecznym wiatrem na Wybrzeżu, osiągającym w porywach do 65 km/h. W piątek będzie tam spokojniej.

Pogoda zrobi się jeszcze bardziej wiosenna pod koniec tygodnia. W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a miejscami chmur nie będzie w ogóle.

Po chłodnej nocy, z temperaturami od -1 do 3 stopni, a lokalnie na terenach podgórskich -2 st. C, nadejdzie ciepły dzień. W piątek będzie od 13 st. C na północnym wschodzie, około 16 stopni w centrum do nawet 19 stopni Celsjusza na południu Polski. Tylko nad morzem będzie od 7 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby i okresowo umiarkowany.

Weekend idealny na spacery

Pogoda w końcówce tygodnia będzie wręcz wymarzona. Weekend zapowiada się na ciepły, słoneczny i bez opadów. Chociaż w nocy znowu lokalnie temperatura może spadać do -2 stopni, to zarówno sobota, jak i niedziela będą ciepłe i przyjemne.

W pierwszej połowie weekendu w ciągu dnia będzie od 13 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem: 8-10 stopni. Niedziela będzie bardzo podobna, z niewielką ilością chmur oraz temperaturami przeważnie od 14 do 19 st. C.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i nie trzeba się go obawiać.

