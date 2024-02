- Postępowanie umorzono, przesłanką było tutaj nowe ułaskawienie Prezydenta RP - przekazał w rozmowie z Interią pełnomocnik polityka PiS. Michał Zuchmantowicz doprecyzował, że to ostateczne postanowienie, a w toku rozpatrywania zażalenie jego klienta " sądu nie interesowały żadne zarzuty czy nieprawidłowości ".

To jednak nie koniec sprawy byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. - W biegu jest jest jeszcze zażalenie na przebieg zatrzymania - dodał Zuchmantowicz. Nie wiadomo jednak kiedy sąd je rozpatrzy.

W grudniu warszawski Sąd Okręgowy skazał w drugiej instancji Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową . Politycy zostali zatrzymani na terenie Kancelarii Prezydenta, następnie trafili do aresztu.

Stamtąd Kamiński został przewieziony do Zakładu Karnego w Radomiu, z kolei Wąsik do Przytuł Starych koło Ostrołęki. Były szef CBA ogłosił, że wskutek uwięzienia rozpoczyna strajk głodowy, wkrótce do protestu dołączył jego zastępca.