W Polsce zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za płacę . Jej wysokość powinna być określana w ramach negocjacji z Radą Dialogu Społecznego. Gdy do tego nie dojdzie, ustala ją rozporządzenie ministra finansów. Wówczas płaca nie może być niższa niż zaproponowana stawka do negocjacji.

Przy określaniu stawki bierze się pod uwagę przede wszystkim wskaźnik inflacji, który to był właśnie powodem sporych podwyżek płacy minimalnej w 2024 r. Co zmieni dyrektywa unijna, którą Polska musi wprowadzić?

Dyrektywa unijna o adekwatności ustawowej płacy minimalnej

"Jednocześnie uprzejmie informuję, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do 15 listopada 2024 r. Aktualnie trwają prace związane z wypracowaniem stosownych rozwiązań mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego wymogów przewidzianych w dyrektywie"

Czy nowe zasady ustalania płacy minimalnej zmienią coś w Polsce?

W pierwszym kwartale 2024 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 8147,38 zł. Z kolei wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 4242 zł, a od 1 lipca zostanie podniesione do 4300 zł brutto. Wynika z tego, że minimalne wynagrodzenie już ma wysokość 55 proc. średniego wynagrodzenia, co pozwala spełnić wymogi Unii Europejskiej. Ministerialny projekt byłby jednak krokiem do podwyższenia tej stawki do 60 proc.