Grecy zdecydowali się na sześciodniowy tydzień pracy. Decyzję uzasadnił premier kraju, który zapewnił, że nowe przepisy mają być "przyjazne dla pracowników" i przycznić się do wzrostu gospodarczego kraju. Jest to dosyć nietypowe rozwiązanie wśród nasilającego się trendu w UE, który dąży do skrócenia godzin pracy.