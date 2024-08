Ryszard Czarnecki z zarzutami. Grozi mu 15 lat więzienia

Ryszard Czarnecki z zarzutami. Chodzi o tzw. sprawę kilometrówek

Chodzi o tzw. sprawę kilometrówek. W oświadczeniu prokuratury wskazano, że w czasie swojej służby w Parlamencie Europejskim, Ryszard Czarnecki dopuścił się "podania nieprawdy w sporządzonych i podpisanych dokumentach, co do miejsca zamieszkania w kraju, a następnie złożenia we wskazanym powyżej okresie 243 wniosków o zwrot kosztów podróży, w których podano nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, przejechanego kilometrażu oraz pojazdów jakimi miały się one odbywać".