Ryszard Czarnecki przerywa milczenie. "Udowodnię swoją niewinność"

Motorowerem z Jasła do Brukseli? Czarnecki: To nie ja wpisywałem dane

Czarnecki odniósł się do ustaleń dziennika. "Po raz kolejny, tak jak czyniłem to w ostatnich czterech latach, podkreślam, że to nie ja wypełniałem wnioski o rozliczenie podróży, o których mówi prokuratura, a za nią media. I to nie ja wpisywałem dane, o których mowa. Podkreślałem to wielokrotnie. Złą wolą jest tego nie zauważać. W toku postępowania sądowego udowodnię swoją niewinność" - napisał na platformie X.