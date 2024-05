Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że odnalezione materiały "muszą zostać podjęte wnikliwym oględzinom" i nawet jeśli PK miałaby skierować wniosek o uchylenie immunitetu , to w pierwszej kolejności należy go stosownie przeanalizować.

W piątek 10 maja PK przekazała, że wyłączyła sprawę dokumentów z postępowania ws. Funduszu Sprawiedliwości, w związku z którą odbyło się przeszukanie domu byłego ministra sprawiedliwości. "Wyłączone materiały zostaną przekazane zgodnie z właściwością miejscową do Prokuratury Regionalnej w Łodzi " - podkreślili wówczas śledczy. Po tygodniu pojawił się w tej sprawie komunikat łódzkiego oddziału prokuratury.

Zbigniew Ziobro a dokumenty w jego domu. Jest ruch Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Jak czytamy w przekazanym Interii komunikacie prok. Krzysztofa Kopani, do Prokuratury Okręgowej w Łodzi wpłynęły materiały zgromadzone przez Zespół Śledczy Prokuratury Krajowej, a nadesłał je przez miejscowego Prokurator Regionalny.

"Ponieważ akta te były już uprzednio zarchiwizowane, kolejny wątek postępowania, dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Krajowej przez usunięcie ich z zasobów archiwalnych Prokuratury Krajowej" - wyjaśnił w komunikacie prok. Kopania i dodał, że jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej zaznaczył, że śledczy zapoznają się aktualnie z otrzymanymi materiałami. "W najbliższych dniach podjęta zostanie decyzja, co do wszczęcia śledztwa. Opracowany również zostanie szczegółowy harmonogram czynności przewidzianych do realizacji na najbliższy okres" - przekazał.