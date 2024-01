Warszawa: Demonstracje przed Pałacem Prezydenckim i komendą na Grochowie

Na miejscu jest Przemysław Czarnek, który próbuje wejść do komendy. Mówi, że jest to "zamach stanu". Funkcjonariusze zwiększyli swoją liczbę i zasłonili wejście do budynku. Pojawił się także Radosław Fogiel, który również chce wejść do komendy tłumacząc się legitymacją poselską. Do zebranych dołączył Ryszard Terlecki i Rafał Bochenek.