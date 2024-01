Kulisy zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. "Nie okazano dokumentów"

- Pan Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli gośćmi pana prezydenta. Zostali w sposób jawny zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego - powiedziała w Telewizji Republika szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Jak mówiła, gdy Andrzej Duda spotykał się w Belwederze ze Swietłaną Cichanouską , liderką białoruskiej opozycji oraz innymi przeciwnikami reżimu Alaksandra Łukaszenki. Wtedy - jak powiedziała - "nastąpiło wejście policji do Pałacu Prezydenckiego" .

- Nikt nie okazał mi żadnego dokumentu, na podstawie którego policja mogłaby wejść do Kancelarii . Wszyscy wiedzieli, że jestem na miejscu. Komunikowałam, że będą tak długo jak potrzeba, a na pewno do powrotu pana prezydenta. Kiedy rozmawialiśmy z panami ministrami w jednym z gabinetów naprzeciwko gabinetu pana prezydenta weszli policjanci i gości pana prezydenta zatrzymali - opisała.

Ignaczak-Bandych stwierdziła ponadto, że "została naruszona godność polskiego państwa " oraz "posłów którzy są niewinni". - Po wyprowadzeniu panów posłów zostało złożone pismo od Komendanta Głównego Policji , które jeszcze do mnie nie dotarło, bo złożono je na wejściu do BBN - mówiła szefowa Kancelarii.

- Wyraźnie przedstawiłam się panom i pytałam, na jakiej podstawie i dlaczego ze mną nie rozmawiali przed wejściem. Panowie powiedzieli, że takie mieli prawo. My uważamy, że wtargnęli bezprawnie - kontynuowała.

Dodała, że "pracownicy Kancelarii nie stawiali oporu". - Policjanci byli niegrzeczni, nie chcieli ze mną rozmawiać i nie chcieli przedstawić żadnego dokumentu, który upoważniałby ich do takiego działania. Nie otrzymywaliśmy żadnych sygnałów. Miałam informacje od oficerów SOP, że policja jest przed pałacem. Powiedziała, że jak będą mieć dokumenty, które mi przedstawią, to ja z nimi porozmawiam. Nie byłam poproszona o rozmowę, dokumentów mi nie przedstawiono, po prostu wtargnięto do Kancelarii i aresztowano gości głowy państwa - mówiła.